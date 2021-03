Da sind sie wieder, die Schwarzen Schwäne, die es eigentlich (so gut wie) nicht gibt: Zunächst hatte sich ein Frachter im Nadelöhr Suez-Kanal festgefahren und eine der wichtigsten Ost-West-Seeverbindungen verstopft. Obwohl es nur eine Woche war, in welcher der Transportverkehr auf dem Seeweg in der Region zum Erliegen kam, dürfte sich das Ergebnis aufgrund der eng abgestimmten Logistik in den kommenden Wochen auch hierzulande an den Ladentheken offenbaren. Zu hoch gehebelt? Ein zweites Problem hat ...

