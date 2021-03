Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien Siemens vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2020/21 von 166 auf 170 Euro angehoben. Die Bewertung wurde auf KAUFEN belassen. Die Aussichten für die Digitalsparte des Industriekonzerns, Digital Industries (DI), verbesserten sich zusehends, vor allem in den Bereichen Software und Automation, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Man verwies darauf, dass DI Marktanteile in China gewinne ...

