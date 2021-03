DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Führung hat eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen. Präsident Xi Jinping habe am Dienstag die Veröffentlichung der Wahlrechtsänderung verfügt, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Durch die Reform erhält Peking die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl bei Parlamentswahlen in Hongkong und kann bestimmte Kandidaten ausschließen. Chinas Volkskongress hatte die Änderung des Wahlrechts in der Sonderverwaltungszone Mitte März auf den Weg gebracht. Sie soll sicherstellen, dass Hongkong nur von "Patrioten" geführt werden kann. Damit will sich Peking die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl verschaffen. Unter anderem soll die chinesische Führung Vetorechte erhalten, um bestimmte Kandidaten ausschließen zu können. Nach dem grünen Licht des chinesischen Volkskongresses für die Änderungen beklagten die EU und die USA eine eklatante Verletzung der Autonomierechte Hongkongs. Außenminister Antony Blinken sprach damals von einem "direkten Angriff auf die Autonomie, die den Hongkongern unter der Chinesisch-Britischen gemeinsamen Erklärung" von 1997 zugesagt worden sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 96,8 zuvor: 91,3 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.971,25 -0,04% Nasdaq-100-Indikation 12.940,00 -0,28% Nikkei-225 29.404,60 +0,07% Hang-Seng-Index 28.633,90 +1,04% Kospi 3.069,56 +1,10% Schanghai-Composite 3.448,26 +0,38% S&P/ASX 200 6.738,40 -0,90%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen werden die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital gut weggesteckt. Selbst erneut steigende Anleiherenditen in den USA tun der guten Stimmung keinen Abbruch. Gut kommen die Fortschritte bei der US-Impfkampagne an. US-Präsident Joe Biden versprach für 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Impfstoffangebote im kommenden Monat. Auch die Wiedereröffnung des Suezkanals hebt die Stimmung. In Tokio stützt der mit steigenden Marktzinsen anziehende US-Dollar kaum. Dass der Nikkei-225 nicht anspringt, liegt angesichts der Schieflage von Archegos Capital an schwachen Finanzwerten. Allerdings werden auch viele Titel ex Dividende gehandelt, wie Japan Post Bank (-4,2%) und Dai-ichi Life Holdings (-2,6%). SoftBank liegen trotz der Dividendenausschüttung deutlich im Plus. Nomura fallen um weitere 0,9 Prozent, nachdem sie am Vortag um über 16 Prozent eingebrochen waren. Die Bank ist unmittelbar von der Schieflage bei Archegos Capital betroffen. Die chinesische Kernlandbörse dreht ins Plus. Analysten mahnen jedoch kurzfristig zur Vorsicht. Steigende Marktzinsen und die Unsicherheit wegen der geopolitischen Spannungen mit den USA sprächen nicht unbedingt für chinesische Aktien. In Hongkong folgt der Markt der starken Entwicklung lokaler Werte in den USA (ADR). Taiwan Semiconductor will Preiserhöhungen durchsetzen. Vor allem Lenovo profitieren davon und springen um rund 11 Prozent. In Seoul wird der Markt vom Aktien aus dem Bereich Bau bzw. Bauausrüstung gestützt. Händler verweisen auf das billionenschwere Infrastrukturprojekt der US-Regierung, das am Mittwoch enthüllt werden könnte. Der malaysische Leitindex gibt indes nach. Top Glove sinken um 3,6 Prozent - auch andere Blue Chips fallen. Die US-Zollbehörden haben Produkte des Unternehmens aufgrund von Erkenntnissen über Zwangsarbeit beschlagnahmt.

US-NACHBÖRSE

GE äußerte sich zum Ausblick der Luftfahrtsparte und nannte Details, wie der Bereich wieder profitabel werden soll. Dieser leidet unter den Problemen bei Boeing und den Auswirkungen der Pandemie auf den Flugverkehr. GE rechnet damit, dass sich Umsätze und Cashflow schneller als die Ergebnisse erholen werden. Die Aktie kletterte um 0,2 Prozent. Canoo zeigten sich nach Zahlenausweis hoch volatil - am Ende verbuchten die Titel Abschläge von 2,5 Prozent. Das Startup im Bereich E-Mobilität konnte die Verluste auf Jahressicht im vierten Quartal zwar deutlich eingrenzen. Gleichzeitig kletterten jedoch die Investitionen ebenfalls recht stark.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.171,37 0,30 98,49 8,38 S&P-500 3.971,10 -0,09 -3,44 5,72 Nasdaq-Comp. 13.059,65 -0,60 -79,08 1,33 Nasdaq-100 12.965,74 -0,10 -13,37 0,60 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 1,13 Mrd Gewinner 1.092 2.554 Verlierer 2.233 752 Unverändert 79 82

Uneinheitlich - Belastet wurde die Stimmung von den Problemen eines US-Hedgefonds (Kreisen zufolge Archegos Capital), der Margin Calls verschiedener Banken nicht bedienen konnte. Am Markt geht die Sorge um, dass noch mehr Banken betroffen sein könnten. Goldman Sachs fielen um 0,5 Prozent, Morgan Stanley um 2,6 Prozent und Citigroup um 2,0 Prozent. Die Aktien der Medienunternehmen Discovery (-1,6%) und ViacomCBS (-6,7%) gaben noch einmal nach. Beide Titel waren am Freitag im späten Handel um jeweils gut 27 Prozent eingebrochen. Nach Angaben informierter Kreise warfen einige Banken im Auftrag von Archegos Aktien im Wert von rund 30 Milliarden Dollar auf den Markt, darunter auch von Discovery und ViacomCBS. Houghton Mifflin Harcourt sprangen um 18,7 Prozent nach oben. News Corp (-2,6%), zu dem auch Dow Jones Newswires und das Wall Street Journal gehören, übernimmt für 349 Millionen Dollar die Buch- und Mediensparte des Unternehmens. Mit einem Plus von 2,3 Prozent war die Boeing-Aktie stärkster Wert im Dow Jones. Die US-Fluggesellschaft Southwest (-0,5%) hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737 Max bestellt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,14 2,0 5 Jahre 0,89 2,4 0,86 52,7 7 Jahre 1,36 2,6 1,34 71,5 10 Jahre 1,71 2,9 1,68 79,5 30 Jahre 2,41 2,5 2,39 76,2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02h % YTD EUR/USD 1,1761 -0,0% 1,1766 1,1787 -3,7% EUR/JPY 129,32 +0,1% 129,22 129,11 +2,6% EUR/GBP 0,8541 -0,1% 0,8550 0,8556 -4,4% GBP/USD 1,3771 +0,1% 1,3763 1,3778 +0,7% USD/JPY 109,95 +0,1% 109,82 109,56 +6,5% USD/KRW 1133,86 +0,1% 1132,65 1131,92 +4,4% USD/CNY 6,5699 +0,0% 6,5697 6,5561 +0,7% USD/CNH 6,5746 -0,0% 6,5750 6,5588 +1,1% USD/HKD 7,7751 +0,0% 7,7732 7,7731 +0,3% AUD/USD 0,7647 +0,2% 0,7634 0,7635 -0,7% NZD/USD 0,7019 +0,3% 0,6997 0,6980 -2,3% Bitcoin BTC/USD 57.492,25 -0,1% 57.540,00 55.491,50 +97,9%

Befürchtungen, dass die jüngst wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft bremsen könnten, stützten den in Krisenzeiten als sicheren Hafen geltenden US-Dollar etwas. Der Dollar-Index legte 0,2 Prozent zu.

Der mit steigenden Marktzinsen anziehende US-Dollar markiert zum Yen die höchsten Stände seit März 2020 und hat im laufenden Jahr bereits 6,5 Prozent aufgewertet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,43 61,56 -0,2% -0,13 +26,2% Brent/ICE 64,78 64,98 -0,3% -0,20 +25,3%

Gute Nachrichten traten derweil am Aktienmarkt in den Hintergrund: Das im Suez-Kanal festgefahrene Containerschiff "Ever Given" konnte endlich befreit werden, doch wird es voraussichtlich noch einige Tage dauern, bis sich der Schiffsverkehr normalisieren wird. Am Ölmarkt wurde dies mit Erleichterung aufgenommen. Allerdings steht im Wochenverlauf die monatliche Konferenz der Opec an, weshalb sich die Ölpreise volatil zeigten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,50 1.712,30 -0,4% -6,80 -10,1% Silber (Spot) 24,55 24,68 -0,5% -0,12 -7,0% Platin (Spot) 1.175,00 1.176,00 -0,1% -1,00 +9,8% Kupfer-Future 4,03 4,03 -0,1% -0,01 +14,3%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar etwas nach. Steigende Marktzinssen belasten am Morgen zusätzlich.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

US-Präsident Joe Biden hat die Impfkampagne in seinem Land weiter beschleunigt und seine Landsleute zugleich aufgerufen, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nicht nachzulassen. "Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan, der Kampf gegen Covid-19 ist noch lange nicht vorbei", sagte Biden. Bis zum 19. April würden die Kapazitäten so weit ausgebaut, dass 90 Prozent der erwachsenen US-Bürger eine Impfung in Anspruch nehmen könnten, versprach Biden.

Angesichts der Berichte über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen empfiehlt auch Kanada Einschränkungen für den Impfstoff. Die zuständigen Experten erklärten, Astrazeneca solle nicht bei Menschen unter 55 Jahren zum Einsatz kommen.

