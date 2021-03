DJ Scout24 will für knapp 1 Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 will für knapp 1 Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen. Mit der Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung soll infolge des Verkaufs der Autoscout24 teilweise das Grundkapital an die Aktionäre zurückgezahlt werden, wie der Münchener MDAX-Konzern mitteilte.

Der Vorstand habe entschieden, ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien für 69,66 Euro je Scout24-Aktie zu unterbreiten. Das öffentliche Rückkaufangebot habe damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

Der Preis entspreche dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse der vergangenen drei Handelstage, zuzüglich einer Prämie in Höhe von 10,0 Prozent auf den Durchschnittskurs von 63,33 Euro. Am Montag ging die Aktie mit 62,55 Euro je Aktie aus dem Handel. Die Annahmefrist läuft vom 1. April bis zum 16. April Mitternacht.

Den Scout24-Aktionären stehen Andienungsrechte zu - jeweils 1 Scout24-Aktie entspricht 1 Andienungsrecht, 7 Andienungsrechte sind erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können.

Scout24-Aktionäre können alternativ ihre Andienungsrechte veräußern oder zusätzliche Andienungsrechte erwerben.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.