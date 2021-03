DGAP-News: MeinAuto Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

MeinAuto Group zeigt starkes und profitables Wachstum in 2020



30.03.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MeinAuto Group zeigt starkes und profitables Wachstum in 2020 MeinAuto Group steigert bereinigten Umsatz um 11% auf €212 Mio.

Bereinigtes EBITDA steigt um 25% auf €38 Mio.

Flexible Flatrate-Bestellungen wachsen um 40% auf 44.000 aktive Abonnenten

München, 30. März 2021 - MeinAuto Group, Marktführer im digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland, hat die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2020 bekanntgegeben. Das stetige und profitable Wachstum der Gruppe wurde durch den von der COVID19-Pandemie beschleunigten Wechsel zum Online-Handel und den wachsenden Wunsch nach individueller Mobilität im abgelaufenen Jahr weiter verstärkt.



Deutschland, der mit Abstand größte Neuwagenmarkt in Europa, weist ein Gesamtvolumen von ca. €70Mrd. auf. Der Online-Anteil liegt bisher bei 2%. Erwartet wird eine Steigerung dieses Anteils auf mindestens 15% bis 2025. Die Anzahl der Kunden, die bereit sind, Neuwagen online zu erwerben, ist allein im letzten Jahr um 15 Prozentpunkte auf 35% gestiegen. Treiber für das veränderte Kundenverhalten sind die hohe Transparenz, der einfach abzuwickelnde und kontaktlose Prozess und nicht zuletzt der klare Preisvorteil online. Diese Markttransformation wird durch eine steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Nutzungskonzepten anstelle von persönlichem Eigentum weiter beschleunigt.



Die MeinAuto Group bietet mit dem Konzept "nutzen statt besitzen" flexible Flatrates mit umfassenden Serviceleistungen sowie passende und attraktive Lösungen für diese Kundenwünsche an. Das führte gegenüber 2019 zu einer Steigerung der Besuche auf den Plattformen der MeinAuto Group auf insgesamt 26 Millionen. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen seine aktiven Abonnenten auf 44.000 erhöht und über 39.000 Neuwagen-bestellungen abgewickelt, von denen 80% von Privatkunden stammen. Trotz eines Rückgangs der Neuzulassungen im deutschen Markt um 19% stiegen die flexiblen Flatrate-Bestellungen von Privatkunden auf MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.



Mit ihren Angeboten schafft die Gruppe einen hohen Grad an Kundenzufriedenheit: Rund 80% der Privatkunden erneuern ihren Vertrag und entscheiden sich erneut für eine flexible Flatrate-Lösung von MeinAuto Group. Das schafft die Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum.



Vor diesem Hintergrund wuchs der bereinigte Umsatz der MeinAuto Group im Berichtszeitraum um 11% auf €212 Mio. (2019: €191 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um 25% auf €38 Mio. (2019: €31 Mio.). Der Geschäftsbereich B2C erzielte im gleichen Zeitraum einen bereinigten Umsatz mit externen Kunden in Höhe von €121 Mio. (2019: €98 Mio.) und wuchs damit um 24%.



Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group: "Der fundamentale Umbruch im Markt für Mobilität hat gerade erst begonnen. Smarte, online abschließbare Nutzungs-konzepte werden zukünftig das persönliche Eigentum an einem Fahrzeug weitgehend ersetzen. Die MeinAuto Group hat sich als Pionier bei diesem Trend ideal positioniert, um bei der Transformation des Marktes eine führende Rolle zu spielen. Mit unserer innovativen Daten- und Technologieplattform können wir als deutscher Marktführer im Online-Neuwagenvertrieb und bei Flatrate-Angeboten am schnellsten und flexibelsten auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Wir wachsen deutlich schneller als der Markt und sind auf bereinigter EBITDA-Basis hoch profitabel."

Über die MeinAuto Group Die MeinAuto Group ist Marktführer für den herstellerunabhängigen digitalen Vertrieb von Neufahrzeugen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen, bieten die Unternehmen der MeinAuto Group eine voll digitale, günstige und transparente monatliche Flatrate für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com

Medienkontakt:

Kekst CNC

Knut Engelmann

+49 69 506 037 570

Informationen zu finanziellen Begriffen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden. Bereinigte Umsatzerlöse sind die Umsatzerlöse unserer Segmentberichtserstattung abzüglich (i) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von zuvor abonnierten Fahrzeugen, zuzüglich (ii) der Verkaufskosten in Bezug auf den direkten Fahrzeugverkauf und (iii) der Erträge aus der Auflösung von fahrzeugbezogenen Rückstellungen. Bereinigtes EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, einschließlich der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit den abonnierten Fahrzeugen stehen, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Fahrzeuge und die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, und unter Ausschluss der Strukturierungskosten der Refinanzierung der Gruppe sowie Rechts- und Beratungsgebühren im Zusammenhang mit dem nicht-gewöhnlichen Geschäftsverlauf, Strukturierungs- / Transaktionskosten, Kosten für die Neuausrichtung von Vertriebs- und Geschäftsprozessen und andere einmalige Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht die reguläre operative Performance des Kerngeschäfts der MeinAuto Group widerspiegeln.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der MeinAuto Group (die "Gesellschaft"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass das Unternehmen keine Verpflichtung übernimmt, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

30.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de