Kirchberg/Jagst (ots) - Während nördlich des Mains gleich mehrere auf den Reitsport spezialisierte Internatsschulen zu finden sind, ist diese Art von Einrichtung in Baden-Württemberg und Bayern eher Mangelware. Das Internatsgymnasium Schloss-Schule Kirchberg im Norden Baden-Württembergs ist eine der wenigen Ausnahmen - und baut diese Spezialisierung weiter aus.Tatsächlich ist das 1914 gegründete Traditionsinternat wohl die einzige Schule Süddeutschlands, die mit Martin Fundis seit kurzem einen hauptberuflichen Reitsportbeauftragten beschäftigt. Er hat den Auftrag, sich mit diesem Thema um Schülerinnen und Schüler zu kümmern und ihnen Pferde und das Reiten nahezubringen. Außerdem soll er dazu beitragen, dass die leistungsorientierten Reitsportbegeisterten bei Turnieren noch häufiger als zuvor auf dem Siegertreppchen stehen. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar günstig, denn der 37-jährige Fundis ist nicht nur ein erfahrener Reitlehrer sowie ein international aktiver und erfolgreicher Springreiter der Klasse S und kompetenter Dressurreiter, sondern auch Mitinhaber eines nahe der Schloss-Schule in Saurach gelegenen Reitsportzentrums. Hier sind auch die insgesamt acht Schulpferde der Schloss-Schule untergebracht. Im Rahmen der sukzessiven Professionalisierung wird zudem ein eigener Verein gegründet, über den die Schülerinnen und Schüler künftig an Wettbewerben teilnehmen können - wo sie dann vor Ort wiederum von Martin Fundis begleitet werden. Die Mitgliedschaft in diesem Verein ist für Schloss-Schul-Schülerinnen und -Schüler kostenfrei - ebenso wie die Teilnahme an der täglich angebotenen Reit-AG. Die Reitsportangebote der Schloss-Schule müssen übrigens auch in Pandemie-Zeiten nicht pausieren. Zum einen werden alle allgemein gültigen Corona-Regeln beachtet. Zum anderen ist es offiziell ausdrücklich genehmigt, die Reithalle mit bis zu vier Personen gleichzeitig zu nutzen. Darüber hinaus werden bei der Anfahrt zum Reiten mit den schuleigenen Shuttle-Bussen immer nur solche Kleingruppen transportiert, die auch schon im Internat zusammenleben.