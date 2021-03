Auch am Dienstag schwingt sich der DAX zu neuen Höhen auf.Nach dem Rekord bei 14.845,42 Punkten zu Wochenbeginn nimmt der DAX am Dienstag Kurs auf 14.900 Punkte. Zum Handelsbeginn weist das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,54 Prozent einen Zählerstand von 14.897,66 aus. Rückenwind kommt aus den USA.Impffortschritte in den USAAn der Wall Street hatte der Dow Jones am Vorabend ...

