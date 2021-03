Unterföhring (ots) - Finale furioso! Die Abnehm-Show "The Biggest Loser" erreichte am Montagabend in der Prime-Time in SAT.1 einen starken Marktanteil von 10,1 Prozent. Insgesamt 1,86 Millionen Zuschauer verfolgten, wie Ole aus Beckingen (Saarland) sich den Titel "The Biggest Loser" 2021 sowie die Siegprämie von 50.000 Euro sicherte.



Alle Informationen zu den Kandidat:innen sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie auf http://presse.sat1.de/TBL2021.



