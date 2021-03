DJ Your Family Entertainment AG: Englischsprachiger HD-Kindersender RiC.today startet auf Planet Earth TVs Streaming-Plattform BossTV in den USA

DGAP-Media / 2021-03-30 / 09:00 Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Englischsprachiger HD-Kindersender RiC.today startet auf Planet Earth TVs Streaming-Plattform BossTV in den USA München, 30.03.2021 RiC.today, die internationale Version des bekannten deutschen Kindersenders RiC TV, expandiert weiter: Der Betreiber des TV-Kanals, Your Family Entertainment AG (YFE), gab heute bekannt, dass RiC.today ab sofort in der vielfältigen Senderbibliothek von BossTV in den USA verfügbar ist. Die Streaming-Plattform BossTV des Unternehmens Planet Earth TV bietet verschiedene Senderpakete für iPhone, iPad, Apple TV, Android Phone und Android TV Geräte. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen Filmen, Serien und Live-Nachrichten in den Sprachen Englisch, Spanisch und Italienisch. Ab sofort können BossTVs Kunden zudem die unterhaltsamen und informativen Kindersendungen von RiC.today ansehen. Der englischsprachige Kindersender, der nach seinem lustigen Maskottchen Ric dem Raben benannt ist, wird in HD ausgestrahlt. Mithilfe hochwertiger Inhalte fördert RiC.today Lernen auf spielerische Art und Weise und vermittelt Kindern Wissen über aktuelle Themen wie Umwelt, Gesundheit und Ernährung. Die Inhalte basieren zum großen Teil auf beliebten Kinderbüchern und wurden mit viel Sorgfalt produziert. Das HD-Signal von RiC.today kann über Satellit (Eutelsat 16A, Transponder D8, der A1 Telekom Austria Group) und IP empfangen werden. Bernd Wendeln, Vorstand und Chief Operating Officer von Your Family Entertainment AG kommentiert: "Die Ausweitung von RiC.today in die USA und auf eine Streaming-Plattform ist der nächste Meilenstein unserer internationalen Bemühungen. Für uns ist das der Weg in die Zukunft und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit BossTV." José Paternostro, Business Development Manager bei BossTV, sagt: "Wir sind begeistert, dass RiC.today nun Teil unseres Programms bei BossTV ist. Wir werden bald ein Kinderpaket erstellen und RiC.today wird ein wichtiger Bestandteil dieses Angebots sein." Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer Nordendstraße 64 80801 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2021-03-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1179506 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1179506 2021-03-30

