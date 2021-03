DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kräftiger Anstieg der deutschen Importpreise im Februar

Die Importpreise in Deutschland sind im Februar viel stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Preissteigerung um 1,4 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg von 0,7 Prozent erwartet.

Preise in Baden-Württemberg steigen im März

Die Verbraucherpreise in Baden-Württemberg sind im März merklich gestiegen. Inbesondere verteuerten sich Kraftstoffe und Heizöl. Wie das Statistische Landesamt berichtete, legten die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Im Jahresvergleich lagen die Preise um 1,9 Prozent höher. Kraftstoffe verteuerten sich um 7,9 Prozent im Monats- und um 13,8 Prozent im Jahresvergleich.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im März spürbar

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im März spürbar gestiegen. Der Indikator kletterte auf 97,6 Punkte nach 94,5 im Februar. Das ist der höchste Wert seit Februar 2020. "Der Arbeitsmarkt setzt zur Erholung an, trotz des Lockdowns", erklärte das Ifo Institut. "Die deutschen Unternehmen wollen zunehmend neue Mitarbeiter einstellen."

Pilotabschluss für Metall- und Elektroindustrie in NRW erzielt

In den Tarifverhandlungen für die nordrhein-westfälische Metall- und Elektroindustrie ist eine Einigung erzielt worden. Die Verhandlungsführer von IG Metall und Metallarbeitgebern einigten sich nach übereinstimmenden Angaben auf einen Pilotabschluss. Die Einigung sieht die Zahlung einer Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro an die rund 700.000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen vor. Außerdem vereinbarten die Tarifpartner zwei Einmalzahlungen in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatseinkommens im Februar 2022 und in Höhe von 27,6 Prozent eines Monatsentgelts ab Februar 2023.

Linnemann: Union klärt Kanzlerkandidatur "eher Richtung Ostern"

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Carsten Linnemann (CDU), rechnet mit einer baldigen Klärung der Frage der Kanzlerkandidatur in der Union. "Der Zeitplan steht: Zwischen Ostern und Pfingsten", sagte Linnemann im ARD-Morgenmagazin. Dabei werde die Entscheidung zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder "eher Richtung Ostern als Richtung Pfingsten" getroffen.

US-Präsident mahnt Landsleute weiter zur Vorsicht in der Pandemie

US-Präsident Joe Biden hat die Impfkampagne in seinem Land weiter beschleunigt und seine Landsleute zugleich aufgerufen, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nicht nachzulassen. "Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan, der Kampf gegen Covid-19 ist noch lange nicht vorbei", sagte Biden in einer Fernsehansprache. "Wir befinden uns mit dem Virus in einem Rennen um Leben und Tod."

US-Regierung kündigt massive Investitionen in Offshore-Windenergie an

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden will die Offshore-Windenergie an der Ost- und Westküste mithilfe milliardenschwerer Investitionen ausbauen. Durch den Bau von Windparks sollten bis zum Jahr 2030 mehr als zehn Millionen Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden, teilte das Weiße Haus auf einer Pressekonferenz mit. Angestrebt werde bis dahin die Produktion von 30 Gigawatt Windenergie.

Brasiliens Präsident Bolsonaro tauscht sechs Minister aus

Im Zuge einer umfassenden Regierungsumbildung hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sechs Kabinettsposten neu besetzt. Unter anderem tauschte er den Außenminister sowie die Minister für Justiz und Verteidigung aus. Der rechtsradikale Bolsonaro, der 2022 erneut für das Präsidentenamt kandidieren will, reagiert mit der Kabinettsumbildung nun offenbar auf die zunehmende Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Krise.

Chinas Führung beschließt radikale Wahlrechtsreform für Hongkong

Chinas Führung hat eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen. Die Änderungen am Wahlsystem der Sonderverwaltungszone wurden vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses einhellig bestätigt, wie Tam Yiu-chung, einziger Delegierter aus Hongkong, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Peking erhält damit die Kontrolle über die Kandidatenauswahl und kann bestimmte Kandidaten ausschließen.

UN-Generalsekretär fordert stärkere Schuldenentlastung für arme Länder

UN-Generalsekretär António Guterres hat stärkere Schuldenentlastungen und neue Finanzierungsmöglichkeiten für ärmere Länder im Umgang mit der Coronapandemie gefordert. "Wir müssen die Regeln ändern", sagte Guterres in einer Konferenz mit mehreren Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der OECD. "Wir stehen am Rande einer Schuldenkrise", warnte er und forderte einen "neuen Schuldenmechanismus".

Frankreich/Verbrauchervertrauen März 94 (Feb: 91)

Frankreich/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 90

Japan/Arbeitslosenquote Feb 2,9% (PROG: 3,0%)

Japan/Einzelhandelsumsatz Feb -1,5% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Feb -4,7% gg Vj

