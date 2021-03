Inzwischen haben sich automatisierte Lagersysteme in der Elektronikfertigung durchgesetzt. Die Einsparungen beim Materialhandling und Rüsten sowie beim Platzbedarf bringen kurze Amortisationszeiten. Bei der Lagerverwaltung mit Pick-to-light-Regal werden die Bauteile je nach Typ in Rollen (reels), Sticks oder Trays geliefert und verwaltet. Kleinste Mengen gibt es auch als Restgurtabschnitte sowie Schüttgut in Tüten bzw. Schachteln. Für eine effiziente Verwaltung sollten diese Gebinde oder Carrier eineindeutig identifiziert werden können. Dazu wird eine Carrier-UID (Unique Identifier) definiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...