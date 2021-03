Die zwei reichsten Menschen der Welt wollen jeweils ein eigenes Netz aus Internetsatelliten um die Erde spannen. Elon Musk liegt vorn. Und der Markt ist zu klein für beide. Dafür, dass schon mehr als 900 von Elon Musks Starlink-Satelliten in 550 Kilometern Höhe um die Erde kreisen, ist es gar nicht so einfach, sie zu entdecken. Über Berlin stehen die Chancen morgens am besten, wenn man kurz vor Sonnenaufgang nach Südosten schaut. Aber Berlin ist eine helle Großstadt. Es gibt ein Video aus Tübingen, in dem Starlink-Satelliten zu sehen sind, wie sie mit rund 27.000...

