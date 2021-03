Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer gezeigt. Er tendierte kurz vor neun Uhr bei 1,1746 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,1765 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1784 Dollar festgesetzt."Zu schaffen macht dem Euro die dritte Infektionswelle nebst Lockdown sowie einer weiterhin schleppende Impfkampagne", ...

