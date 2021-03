Der Goldpreis hat am Dienstag die Verluste des Vortages ausgebaut und zum zweiten Mal in Folge an Boden verloren. Der XAU/USD nähert sich wieder der 1700 $ und das nächste relevante Ziel liegt für die XAU/USD Bären bei 1677-76, berichtet Haresh Menghani von FXStreet. Wichtige Zitate "Die Marktteilnehmer schauen nun auf den US-Wirtschaftskalender, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...