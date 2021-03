DJ BDA: Industrie kann bis Ostern "nahezu vollständig" testen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sieht die Wirtschaft zu flächendeckenden Corona-Tests in der Lage. "Ich gehe davon aus, dass insbesondere im Bereich der Industrie bis Ostern nahezu vollständig die in Präsenz befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Testangebot erhalten", sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter im Deutschlandfunk. Wenn die Wirtschaftsverbände der Bundesregierung nach Ostern die Zahlen der Testkampagne vorlegen, würden diese "ein positives Ergebnis verkünden können".

Allerdings hätten vor allem kleine und kleinste Unternehmen derzeit noch Schwierigkeiten, am Markt Corona-Tests zu erhalten. Mit Blick auf die Diskussion über eine mögliche Verpflichtung der Betriebe sagte Kampeter, es entstehe der Eindruck, die Politik wolle eine Ersatzhandlung an den deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern vornehmen.

In den vergangenen zwei bis drei Wochen habe der BDA "große Erfolge erzielt", das restliche Fünftel von Unternehmen, die bislang nicht testeten, dazu auch noch zu motivieren. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) von Mitte März hatte gezeigt, dass 70 Prozent der Unternehmen bereits testeten, dies in Kürze beginnen wollten oder ihre Belegschaft komplett ins Homeoffice verlagert hatten. 30 Prozent testeten demnach nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte daraufhin für Mitte April eine gesetzliche Maßnahme in Aussicht gestellt, sollten die Unternehmen ihre Selbstverpflichtung nicht erfüllen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbunds (DGB) drängt auf eine solche bundesweite Vorgabe. "Die Selbstverpflichtung allein reicht nicht", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann den Funke-Zeitungen. Viel zu viele Arbeitgeber weigerten sich immer noch, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. "Testangebote müssen verpflichtend sein und die Kosten müssen von den Arbeitgebern getragen werden", so Hoffmann.

