Man wolle sich auf Playstation 4 und Playstation 5 konzentrieren, heißt es in der Mail, die Sony nun an User sendete. Darum müsse man die Stores der PS3, Vita und PSP im Sommer schließen. Am 2. Juli 2021 ist das Shop-Ende für die Playstation 3 und PSP gekommen, die Playstation Vita folgt am 27. August 2021. Das hat Sony nun offiziell bekannt gegeben. Für die Nutzer und Nutzerinnen dieser Konsolen hat das einige Folgen. Ab den angegebenen Daten könnt ihr keine Spiele mehr über die Online-Stores erwerben. Auch Zusatzinhalte wie DLC oder Ingame-Käufe sind nicht mehr verfügbar...

