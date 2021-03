Die Wiener Börse ist am Dienstag deutlich höher in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.30 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 3.173,66 Punkten. Der ATX Prime stieg um 1,10 Prozent auf 1. 614,80 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld verzeichnete im Frühhandel Kursgewinne. Rückenwind dürften positive Vorgaben von der Wall Street geliefert haben, wo am Vorabend der Dow Jones ...

