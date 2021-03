DJ Bund erhöht Emissionen 2Q um 2,5 Mrd EUR - Syndikat, 3 Indexlinker geplant

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird die geplante Emissionstätigkeit im zweiten Quartal erhöhen. Die steigende Neuverschuldung im Zuge der Coronakrise fordert ihren Tribut. Die Bundesregierung hatte bereits zuvor mitgeteilt, 2021 mit Krediten von rund 240 Milliarden Euro zu kalkulieren - das sind 60 Milliarden mehr als ursprünglich geplant.

Die feste Emissionsplanung für April bis Juni wird gegenüber der im Dezember 2020 veröffentlichten Jahresvorausschau um insgesamt 2,5 Milliarden Euro erhöht: Bei der Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit August 2048 am 14. April wird das Volumen um 0,5 auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Bei der Aufstockung der Bundesobligation Serie 183 am 2. Juni und der 7-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit im November 2028 am 8. Juni sind nun jeweils 4 statt 3 Milliarden Euro geplant.

Von den zwei für das Gesamtjahr geplanten Syndikaten ist eines im Mai vorgesehen für eine 30-jährige grüne Bundesanleihe mit einem Kupon von 0 Prozent. Das angepeilte Volumen wird wie üblich bei Syndikaten nicht vorab veröffentlicht. Ebenfalls offen ist das geplante Volumen der drei inflationsindexierten Titel, die am 13. April, 4. Mai und 1. Juni angeboten werden sollen.

Das Tilgungsvolumen steigt im Quartal auf 89,1 Milliarden gegenüber den im Dezember vorläufig genannten 77,3 Milliarden Euro.

Angesichts der ungewissen Pandemieentwicklung und den damit verbundenen Herausforderungen für die Haushaltsplanung können auch im dritten und vierten Quartal 2021 Anpassungen an der Emissionsplanung erforderlich werden, betonte die Finanzagentur. Die aktualisierte Planung für das dritte Quartal wird im Juni 2021 veröffentlicht.

