Weiterer Schlag gegen die Demokratiebewegung in Hongkong: China verabschiedet eine umstrittene Wahlrechtsreform für seine Sonderverwaltungsregion offiziell.Peking / Hongkong - Weiterer Schlag gegen die Demokratiebewegung in Hongkong: China hat eine umstrittene Wahlrechtsreform für seine Sonderverwaltungsregion offiziell verabschiedet. Die 167 Abgeordneten des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses beschlossen am Dienstag einstimmig die Änderungen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Danach unterzeichnete Präsident Xi Jinping...

