Deutsche Bank: Bullishe Hebelchance bei anhaltender Erholung

Nach dem neuen 12-Monatshoch vom 8.3.21 bei 11,25 Euro bröckelte der Kurs der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) kontinuierlich ab. Am 29.3.21 unterschritt die Aktie wegen der befürchteten negativen Auswirkungen des in Schieflage geratenen US-Hedgefonds Archegos Capital auf die Deutsche Bank kurzfristig sogar wieder die Marke von 10 Euro. Die Nachricht, dass eventuelle Verluste für die Deutsche Bank nicht gravierend ausfallen sollten, unterstützten den Aktienkurs. Am 29.3.21 beendete die Aktie den Handelstag bei 10,18 Euro, im frühen Handel des 30.3.21 näherte sich die Aktie sogar wieder der Marke von 10,40 Euro an.

Risikobereite Anleger, die der von den Analysten nach wie vor als wenig positiv eingeschätzten Aktie in den nächsten Tagen weiteres Erholungspotenzial zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,80 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 9,80 Euro, BV 1, ISIN: DE000PN0T783, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 10,36 Euro mit 1,05 - 1,06 Euro quotiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie in spätestens zwei Wochen die Erholung auf 10,90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,38 Euro (+30 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,93 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,93 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD7BLH9, wurde beim Aktienkurs von 10,36 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro taxiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Tage der Anstieg auf die Marke von 10,90 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,97 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,803 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,803 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV04TH2, wurde beim Aktienkurs von 10,36 Euro mit 0,56 - 0,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Bank-Aktie auf 10,90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,09 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

