Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update - 22.03.2021

22.03.2021

Die deutsche Industrie zeigte zum Jahresbeginn 2021 ein gemischtes Bild: Die Industrieproduktion fiel im Januar gegenüber dem Vormonat um 2,5%. Geschuldet war dies allerdings Sonderfaktoren wie einer witterungsbedingt schrumpfenden Bauproduktion sowie Problemen bei den Zulieferern der Autoindustrie. Die Exporte stiegen dank gutem China-Geschäft um 1,4%. Dagegen fielen die Umsätze des Einzelhandels durch die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens um 4,5%. Ähnlich war das Bild in der Eurozone, dort setzte der Einzelhandel im Januar 5,9% weniger ab, die Industrieproduktion stieg dagegen um 0,8%. Angetrieben von der Aussicht auf eine Lockerung der Beschränkungen und der relativ stabilen Weltwirtschaft verbesserte sich im März die Stimmung bei den deutschen Unternehmen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 90,3 auf 92,4. Sowohl die aktuelle Lage wie auch die Aussichten wurden besser eingeschätzt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar saisonbereinigt um 9.000 gestiegen. Es war der erste Zuwachs seit sieben Monaten. Die Arbeitslosenrate blieb bei 6,3%. Geschönt wurde das Bild weiter durch den Einsatz der Kurzarbeit, vom 1. bis 24. Februar wurde für 500.000 (Januar: 745.000) Personen Kurzarbeit angezeigt. In der Eurozone blieb die Arbeitslosenquote im Januar bei 8,1%. In den USA zeigte der Arbeitsmarkt im Februar Stärke, die Unternehmen schufen 379.000 neue Jobs, die Arbeitslosenrate fiel von 6,3% auf 6,2%.

In den USA ist die Bilanzsaison für das 4. Quartal 2020 fast abgeschlossen. 497 Unternehmen aus dem Index S&P 500 haben Zahlen vorgelegt. 79% übertrafen die Gewinn- und 67% die Umsatzerwartungen. Derzeit geht man von einem Rückgang der Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal von 1,2% aus. Aus dem europäischen Index Stoxx 600 haben bislang 269 Unternehmen Zahlen zum Gewinn und 315 Zahlen zum Umsatz vorgelegt. Derzeit wird ein Rückgang der Gewinne im 4. Quartal 2020 um 15,2% gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet, die Umsätze sollen um 10,5% schrumpfen.

In Deutschland ist die Inflationsrate im Februar von 1,0% auf 1,3% gestiegen, unter anderem wegen höherer Energiepreise. In der Eurozone verharrte die Inflationsrate im Februar bei 0,9%. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) fiel von 1,4% auf 1,2%. In den USA stieg die Inflationsrate von 1,4% auf 1,7%, die Kernrate fiel von 1,4% auf 1,3%.

Die US-Zentralbank hat auf ihrem März-Treffen Leitzinsen und Anleihekäufe unverändert gelassen. Bis Ende 2023 erwarten die Zentralbanker im Mittel keine Erhöhung des Leitzinses. Bedingt durch das neue Konjunkturpaket der US-Regierung schätzten sie die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr allerdings besser ein. Die Europäische Zentralbank änderte ihre Strategie im März ebenfalls nicht, stellte aber eine Erhöhung ihrer Anleihekäufe in Aussicht, sollten die Anleiherenditen am Markt stärker steigen als erwünscht.

