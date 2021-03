Seit Mitte Jänner sinken die coronabedingt sehr hohen Arbeitslosenzahlen im Wochenvergleich. Derzeit sind 381.177 Personen arbeitslos, um 5.261 weniger als in der Vorwoche. 76.000 Menschen befinden sich in AMS-Schulungen, um 500 Personen mehr als letzte Woche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt haben 457.000 Menschen derzeit keinen Job. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...