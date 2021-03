Die Vienna Insurance Group hat gemeinsam mit der IDEAL Versicherungsgruppe, der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der PrismaLife AG den InsurTech Fonds Venpace gegründet. Dessen Ziel ist die Suche, finanzielle Unterstützung und Nutzung von jungen, international tätigen Technologieunternehmen. Der Schwerpunkt wird auf InsurTechs gelegt. Die Vienna Insurance Group beteiligt sich mit 25 Prozent an Venpace. "Wir wollen die wachsende InsurTech-Szene mit ihren innovativen Ideen für unseren weiteren Ausbau von digitalen Produkt- und Serviceleistungen nutzen. Wir investieren bewusst in einer frühzeitigen Phase in zukunftsorientierte Start-ups, um daraus mittelfristig Erträge, unter gleichzeitiger Verteilung der Risiken auf mehrere Investoren, zu ...

