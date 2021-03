Erinnerungen an den Crash des Hedgefonds LTCM Ende der 90er-Jahre werden wach: Der US-Hedgefonds Archegos Capital Management hat sich mit zwei Medien-Aktien verspekuliert und steht vor einem Verlust von etwa 20 Milliarden Dollar. Mehrere Banken weltweit werden dadurch in die Tiefe gezogen. Am Montag geriet auch die Deutsche Bank in den Strudel. Ab Abend gab das Management jedoch Entwarnung. Ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital Management, hinter dem der Spekulant Bill Hwang steht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...