Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten war alles in allem von Zuversicht geprägt und so konnten vermeintlich sichere Anlagehäfen trotz verschiedener Unsicherheitsfaktoren nur einen verhaltenen Wochenauftakt hinlegen, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Der Wirbel um Archegos Capital habe keinen nachhaltigen Einfluss auf die Staatstitel gehabt. Eine höhere Teuerungsrate in Deutschland könnte heute zudem belastend wirken, zumal die Inflationssorgen der Marktteilnehmer im Trend der letzten Monate zunehmen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...