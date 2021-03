Die Aktie von ProSiebenSat.1 (PSM.DE) steigt am Dienstag um 0,54% auf 17,55 Euro und kann damit einen Teil der Wochenverluste ausgleichen. Seit Anfang des Jahres hat sich viel an der charttechnischen Ausgangslage geändert: Im Wochenchart wurde der EMA50 und EMA100 überwunden, die Aufwärtsbewegung gewann an Dynamik und die obere Grenze des Rechtecks (Ausmaß der größten Korrektur im Abwärtstrend; siehe Chart) wurde durchbrochen. Ein "Golden Cross" könnte die Trendumkehr bestätigen und für ein positives ...

