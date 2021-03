Altdorf (awp) - Beim Industriekonzern Dätwyler kommt es zu einer Änderung in der Geschäftsleitung. Der Leiter der Geschäftseinheit Industrial Solutions, Torsten Maschke, wird das Unternehmen per Ende März 2021 verlassen. Ersetzen wird ihn CEO Dirk Lambrecht.Maschke habe sich nach fünf Jahren in der Geschäftsleitung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...