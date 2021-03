Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien von Nordex von 20,70 auf 26,50 Euro angehoben, die Bewertung aber auf HALTEN belassen. Die Zielvorgaben des Windturbinenherstellers für das laufende Jahr lägen über den Markterwartungen, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu komme, dass der Auftragseingang und der Aufbau einer Windfarm in Australien auch für das kommende Jahr Gutes versprächen. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

