FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 363 (364) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES ITM POWER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 800 PENCE - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2676 (2542) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 387 (371) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 95 (71) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 819 (804) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1307 (1222) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 960 (850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 45 (35) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5500 (5000) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BAE SYSTEMS TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-P.') - PT 620 (579) PENCE - CITIGROUP RAISES VICTREX TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2150 (1750) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2100 (2170) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 930 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS 888 HOLDINGS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 400 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS REAL ESTATE INVESTORS PRICE TARGET TO 47 (50) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 850 (878) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 460 (409) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENISHAW TARGET TO 5500 (5100) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES SECURE TRUST BANK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1430 (1018) PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') TARGET 2000(2600)P - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1463 (1275) PENCE - 'SELL'



