50 Jahre Starbucks Coffee

Der amerikanische Kaffee-Gigant Starbucks feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Starbucks Coffee schaffte es seit der Gründung der ersten Filiale in Seattle im Jahr 1971 innerhalb von 50 Jahren zu mehr als 32.000 Kaffeebars in der ganzen Welt. Der Kaffee-Becher mit dem grünen Meerjungfrauen-Logo veränderte die Art des Kaffetrinkens weltweit - ein nicht ganz günstiger Kaffee-Genuss für "to go".

Das berühmte Logo mit der Meerjungfrau von starbucks.com

Konsumieren bei Starbucks ist nichts für Anfänger

Wer nicht so oft bei Starbucks Kaffee bestellt, wird erst einmal überwältigt sein von der Vielfalt der angebotenen Getränke. Hier bestellt man nicht einfach einen normalen Kaffee, sondern muss sich zuerst einmal mit der Getränkekarte auseinandersetzen.

Gedanken machen sollte man sich vorab, ob der Kaffee warm oder kalt mit Eiswürfeln sein soll, in Short, Tall oder Grande bestellt wird, ein Kaffee oder ein Espresso sein soll, mit oder ohne Sahne, mit Vollmilch, fettarmer Milch, Sojamilch oder laktosefreier Milch, mit oder ohne und wenn ja mit welchem Geschmack und welchem Sirup, mit Sahne-, Schokoladen- oder Karamell-Topping.

Die Auswahl bei Starbucks ist groß, Bildquelle: starbucks.com

Was ein Vorteil zur Individualisierung sein kann, kann so manchen Starbucks-Neuling überfordern, der sich einfach nur schnell mal einen Kaffee holen möchte. Hier ist Starbucks wohl nicht die richtige Adresse. Denn hier tragen die Getränke ausdrucksstarke Namen wie Iced White Mocca, Pike Place Roast, Premium Hazelnut Chocolate, Java Chip Cream oder Refrasha Cool Lime. Mit der Auswahl der Milch, der Anzahl der Espresso Shots und der verschiedenen Sirups sollen dem Gast bis zu 87.000 verschiedene Getränkekombinationen zur Verfügung stehen. Dazu gibt es süße Kalorienbomben wie Chocolate Cheesecake Muffin, New York Cheesecake oder Carrot Cake.

