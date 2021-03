DJ Euroraum-Wirtschaftsstimmung im März stark verbessert

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend stark verbessert. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie liegt der Indikator jetzt leicht über seinem langfristigen Durchschnitt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 101,1 Punkte von 93,4 im Vormonat. Volkswirte hatten lediglich mit einem Indexanstieg auf 96,0 Zähler gerechnet.

Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator kletterte auf 100,0 Punkte von 93,1 im Vormonat. In der EU wurde der Anstieg angetrieben durch die Verbesserung des Vertrauens in allen befragten Wirtschaftssektoren (Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel, Baugewerbe) sowie bei den Verbrauchern. Die Zuwächse waren von einer Größenordnung, wie sie seit der steilen Erholung nach der ersten Phase der Pandemie nicht mehr gesehen wurden.

Unter den größten EU-Volkswirtschaften stach Deutschland mit der größten monatlichen Verbesserung seines Indikators seit Beginn der Aufzeichnungen hervor (plus 7,9). Es ist derzeit das einzige Land unter den "Big-6-Länder", in dem die Stimmung wieder über ihrem langfristigen Durchschnitt liegt.

Die monatlichen Stimmungsanstiege in den anderen großen Ländern waren jedoch ebenfalls sehr signifikant: Spanien (plus 6,2), Frankreich (plus 5,4), Italien (plus 4,9), die Niederlande (plus 4,4) und Polen (plus 3,3).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 2,0 Punkte von minus 3,1 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 0,0 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 10,8 Punkte von minus 14,8 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

