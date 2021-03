Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise lassen sich deutsche Sparer nicht aus der Ruhe bringen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Union Investment. Die Mehrheit blickt demnach gelassen auf die eigene finanzielle Situation und will an der eigenen Geldanlage nichts ändern. Nach einem Jahr Corona-Pandemie sind die Menschen in Deutschland relativ optimistisch für ihre private finanzielle Situation. Nur wenige haben zudem Veränderungen bei ihren Geldanlagen vorgenommen. Dabei spielt die private ...

Den vollständigen Artikel lesen ...