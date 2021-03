Hamburg (ots) - FREE NOW, Europas größter Mobilitätsanbieter, und der führende Mikromobilitätanbieter TIER starten mit ihrer kürzlich verkündeten Partnerschaft nun in Berlin und Hamburg. Weitere sechs Städte werden in den kommenden Wochen folgen. Ab heute können Kunden die TIER E-Scooter-Flotte in beiden Städten über die FREE NOW App buchen. Die TIER E-Mopeds, die seit Mitte letzten Jahres in Berlin und seit letzter Woche auch auf Hamburgs Straßen unterwegs sind, werden ab Mitte April über die FREE NOW App verfügbar sein. FREE NOW erweitert mit der Integration beider Services sein Multiservice-Mobilitätsangebot um einen weiteren starken Partner und verfolgt damit seine Net-Zero-Strategie konsequent weiter. Die TIER E-Scooter und später auch die TIER E-Mopeds können wie gewohnt über die FREE NOW App gebucht werden, ein neuer Account ist dafür nicht nötig.Partnerschaft mit TIER als weiterer Baustein auf dem Weg zur EmissionsfreiheitMit der Integration von TIER erweitert FREE NOW nicht nur das Angebot für seine Kunden, sondern baut auch sein Move-to-Net-Zero Programm aus. "Wir wollen bis 2030 zu 100% emissionsfreie Fahrten über die FREE NOW App anbieten und damit einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Mit TIER konnten wir einen starken Partner für uns gewinnen, der alle Voraussetzungen mitbringt, diese Mission zu unterstützen. Nur gemeinschaftlich und mit einem intelligent vernetzten Angebot können wir die Menschen dazu bewegen, ihr eigenes Auto stehen zu lassen, um stattdessen alternative, nachhaltige Mobilitätslösungen zu nutzen," sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.Auch Jan Halberstadt, Deutschland-Chef von TIER freut sich über den Start in den beiden deutschen Metropolen: "Dank unserer Partnerschaft mit FREE NOW erleichtern wir den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen und den Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zum eigenen Auto. So gelingt es uns, dass neue Mobilitätsformen zum alltäglichen und selbstverständlichen Bestandteil im Mobilitätsmix der Menschen werden und damit die Mobilität zum Guten zu verändern."Vier Millionen Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021Die Partnerschaft mit TIER ist für FREE NOW ein wesentlicher Schritt, um das E-Scooter- und E-Moped-Angebot sowohl in Hamburg als auch in Berlin flächendeckend zu erweitern. Ab sofort können in beiden deutschen Großstädten insgesamt rund 8.500 TIER-Scooter über die FREE NOW App gebucht werden, Mitte April folgen rund 2.500 E-Mopeds. Das gemeinsame Angebot soll noch in diesem Jahr in weiteren europäischen Städten starten. Darüber hinaus wird FREE NOW sein Plattform-Angebot auch mit anderen Partnern und Services Stück für Stück ausbauen. Das Ziel: 4 Millionen gebuchte Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021 über die FREE NOW App. Mit der Integration von TIER kommt FREE NOW diesem Ziel ein Stück näher.Weitere Informationen zur Kooperation zwischen TIER und FREE NOW unter: www.free-now.com (https://adpublica.us3.list-manage.com/track/click?u=581680731256ad95a2d90ed41&id=9b7f92d0ae&e=edfc4dd4b8)Pressekontakt:FREE NOWFalk SlugaSenior PR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 (0) 40 3060689-94E-Mail: falk.sluga@free-now.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135702/4877444