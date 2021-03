DJ Mario Demez übernimmt Leitung von CNT Bozen - Geschäftswachstum in Italien erfordert Erweiterung des Büromanagements

Bozen (pts017/30.03.2021/11:15) - Die italienische Niederlassung des SAP-Beratungshauses CNT Management Consulting AG wird künftig von Mario Demez geleitet. Der ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler übernimmt das Team in Bozen als Managing Consultant von Blidmund Kristler, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der Standort Bozen wird damit künftig von Mario Demez und seinem Innsbrucker Kollegen Christian Egger geleitet. http://www.cnt-online.com

Demez stieg nach Wirtschaftsstudien in Trient (Italien), Glasgow (Schottland) und Dresden (Deutschland) 2013 als Junior Consultant ins SAP-Business ein, seit 2019 ist er Senior Consultant bei CNT Italien. In dieser Funktion hat er bereits mehrere größere SAP-Projekte für Kunden wie Boehringer Ingelheim, Humana Italia und Portugal sowie Röfix federführend umgesetzt. Blidmund Kristler streut seinem Nachfolger Rosen: "Italienische Kunden sind für ihn so vertraut wie Deutsche."

CNT Italien hat seinen Betrieb 2018 mit einem fünfköpfigen Beraterteam aufgenommen, ein weiteres Wachstum wird forciert. CNT hat große Erwartungen an den Bozener Standort, da er aus zwei Gründen interessant ist: Zum einen kann das Team italienische Unternehmen betreuen, die sich verstärkt in Richtung deutschsprachige Märkte orientieren. Zum anderen ist CNT auch Anlaufstelle für SAP-Rollouts deutscher Unternehmen in Richtung Italien.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 290 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

