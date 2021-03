Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ABB macht aktuell mit dem nächsten milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm auf sich aufmerksam. Für die Aktie lief es seit Dezember sehr gut. Der Kurs brach aus einem mehrmonatigen Seitwärtstrend aus. Zuletzt gab es aber einen kleinen Rücksetzer. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.