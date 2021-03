Vestas 1.08% MSeibold (MDF9593): Die USA beginnen ihre Offshore-Windkraft hochzufahren. Bisher gibt es diese quasi nicht. Einsatzfähig ist ein Park vor Rhode Island mit 30 MW. Jetzt will die Biden-Regierung den Ausbau massiv vorantreiben. Bis 2030 sollen 30 GW verfügbar sein, die über 10 Mio. Haushalte mit Ökostrom versorgen können. Zugleich profitiert man von den Ambitionen der EU die Offshore-Windkraft von 12 GW auf 60 GW in 2030 und 300 GW in 2050 auszudehnen. VESTAS WIND hat die seit Januar laufende Konsolidierung beendet und bricht charttechnisch aus der Korrektur nach oben aus. Ich gehe long. (30.03. 10:52) >> mehr comments zu Vestas: www.boerse-social.com/launch/aktie/vestas_wind_systems_as Münchener Rück 1.21% ...

