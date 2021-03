Unterföhring (ots) -- Von Samstag bis Montag überträgt Sky alle zehn Begegnungen des 30. Spieltags der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) live und exklusiv- Das "Match of the Week" zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool am Samstag ab 20.30 Uhr mit Mirko Slomka, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld, exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD- Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten Leicester City und Spitzenreiter Manchester City am Samstag ab 18.20 Uhr- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 30. März 2021 - Neun Spieltag vor Schluss geht in der Premier League insbesondere der Kampf um die internationalen Plätze in die entscheidende Phase. Während Manchester City die dritte Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren nicht mehr zu nehmen scheint, ist auf den Rängen dahinter noch alles offen.Ob Manchester United, Leicester City und der FC Chelsea ihre Position im Kampf um die Teilnahme an der UEFA Champions League weiter festigen können oder ob die Verfolger West Ham, Tottenham, Liverpool und Everton näher rücken, können Sky Kunden über Ostern wieder live erleben, wenn Sky alle zehn Spiele des 30. Spieltags in der Premier League live und exklusiv überträgt.Eröffnet wird der Spieltag am Samstag um 13.20 Uhr von Thomas Tuchel und dem FC Chelsea, der West Bromwich Albion empfängt. Auch in seinem 15. Pflichtspiel als Trainer der "Blues" will Tuchel ungeschlagen bleiben, dessen Mannschaft in diesem Zeitraum nur zwei Gegentore kassierte und in die vergangenen sieben Pflichtspielen "zu Null" spielte.Die Höhepunkte des Spieltags in England stehen am Samstagabend auf dem Programm. Im Spitzenspiel empfängt ab 18.20 Uhr zunächst der Tabellendritte Leicester City den Spitzenreiter Manchester City. Im Anschluss folgt das "Match of the Week" zwischen dem FC Arsenal und Titelverteidiger FC Liverpool. Beide Klubs hoffen, die für sie bislang enttäuschend verlaufende Saison mit einer Serie zum Abschluss noch zu retten. Voraussetzung dafür wäre jeweils ein Sieg am Samstagabend. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, Mirko Slomka und Raphael Honigstein stimmen die Zuschauer ab 20.30 Uhr auf die Partie ein und führen im Anschluss durch die 90 Minuten. Exklusiv für Sky Q Kunden ist die Begegnung im Emirates Stadium auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar.Komplettiert wird der 30. Spieltag auf der Insel am Ostersonntag und -montag. Vier Spiele in Serie, in denen auch der Abstiegskampf im Fokus steht, stehen zunächst am Sonntag ab 12.50 Uhr auf dem Programm. Zum Abschluss folgen zwei weitere direkt aufeinander folgende Begegnungen am Montagabend ab 18.50 Uhr.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 30. Spieltag der Premier League auf Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: FC Chelsea - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Leeds United - Sheffield United live auf Sky Sport 118.20 Uhr: Leicester City - Manchester City live auf Sky Sport 120.30 Uhr: "Match of the Week" FC Arsenal - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und ab 20.45 Uhr auf Sky Sport UHD23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1Sonntag:12.50 Uhr: FC Southampton - FC Burnley live auf Sky Sport 115.00 Uhr: Newcastle United - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 117.20 Uhr: Aston Villa - FC Fulham live auf Sky Sport 120.20 Uhr: Manchester United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1Montag:18.50 Uhr: FC Everton - Crystal Palace live auf Sky Sport 121.05 Uhr: Wolverhampton Wanderers - West Ham United live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4877644