BP versucht weiter konsequent, die Abhängigkeit vom Öl- und Gasgeschäft zu verringern. Dabei ist dem Unternehmen nun ein weiterer Fortschritt gelungen. So beteiligen die beiden deutschen Autobauer BMW und Daimler den britischen Energieriesen an ihrem E-Auto-Ladedienst Charge Now.BP werde als dritter Gesellschafter mit einem Drittel der Anteile bei der Charge-Now-Dachgesellschaft DCS einsteigen, teilten die drei Unternehmen am Dienstag mit. Über den Kaufpreis und die Konditionen der Transaktion haben ...

