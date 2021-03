New York (ots/PRNewswire) - Partnerschaft zur Beschleunigung der globalen Produktexpansion und Innovation bei CTVTripleLift, eine der größten Werbetechnologie-Plattformen der Welt, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Erhalt einer Mehrheitsinvestition von Vista Equity Partners bekannt. Vista, eine führende globale Investmentfirma, die sich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen konzentriert, wird dazu beitragen, weitere Innovationen bei TripleLift voranzutreiben und das globale Wachstum zu beschleunigen."Wir haben uns zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Werbetechnologie entwickelt und freuen uns auf unser nächstes Kapitel", so Eric Berry, Mitbegründer und CEO von TripleLift. "Bei der Suche nach einem Investitionspartner haben wir großen Wert auf ein tiefes Verständnis von Ad-Tech und die Bereitschaft gelegt, sich in die Entwicklung unseres Portfolios an innovativen, wachstumsstarken Produkten einzubringen. Vista ist dieser Partner."Das 2012 gegründete Unternehmen TripleLift treibt die nächste Generation der programmatischen Werbung voran, indem es neue Werbeformate erfindet und zweiseitige Marktplätze aufbaut, die Publishern auf der ganzen Welt Monetarisierung bieten. Das Unternehmen wurde als Marktführer im Bereich Native Programmatic Advertising bekannt, erweiterte sein Angebot auf Display und Video und vermarktet nun durchschlagende Produkte im Bereich Connected TV. TripleLift arbeitet mit über 80 % der comScore 100 Publisher, 100 % der Top 20 Demand Side Platforms (DSPs) und 100 % der AdAge Top 100 Advertiser zusammen. Im vergangenen Jahr wickelte TripleLift über 40 Billionen Werbetransaktionen über Desktop, Mobile und Connected TV ab."TripleLift ist ein Ad-Tech-Unternehmen der nächsten Generation, das seit seiner Gründung erfolgreich mehrere neue Märkte identifiziert und erschlossen hat", sagte Michael Fosnaugh, Co-Head des Vista Flagship Fund und Senior Managing Director. "In jedem Fall haben sie einen einzigartigen Wert für ein ganzes Ökosystem von Unternehmen geschaffen, darunter Marken, Verlage und Partner, und wir sind begeistert, mit Eric und dem Team zusammenzuarbeiten, um ihr Geschäft weiter zu skalieren.""Vista freut sich über die Partnerschaft mit TripleLift und die enormen Wachstumschancen", sagt Rod Aliabadi, Managing Director bei Vista Equity Partners. "Wir freuen uns darauf, unsere Marktführerschaft im Bereich Programmatic fortzusetzen, unsere Chancen bei CTV weiter zu katalysieren und unsere Expansion in vorrangige internationale Märkte in Europa und Asien auszubauen."Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet. Eric Berry wird weiterhin als CEO tätig sein und dem Board of Directors weiterhin angehören. True Ventures und Edison Partners, zwei frühe Investoren von TripleLift, werden weiterhin in das Unternehmen investiert bleiben.Centerview Partners LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von TripleLift, und Goodwin Procter LLP und Reitler Kailas and Rosenblatt LLC fungieren als Rechtsberater. JP Morgan fungiert als Finanzberater von Vista, und Kirkland & Ellis LLP ist als Rechtsberater tätig.Informationen zu TripleLiftTripleLift, eines der am schnellsten wachsenden Ad-Tech-Unternehmen der Welt, ist ein Technologieunternehmen, das an der Schnittstelle von Kreativität und Medien verwurzelt ist. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werbung für alle besser zu machen - für Inhaber von Inhalten, für Werbetreibende und für Verbraucher -, indem es die Anzeigenschaltung von Medium zu Medium neu erfindet. Mit direkten Inventarquellen, vielfältigen Produktlinien und einer auf Skalierbarkeit ausgelegten Kreativleistung unter Verwendung von Computer Vision Technologie treibt TripleLift die nächste Generation der programmatischen Werbung vom Desktop bis zum Fernsehen voran. Ab Januar 2021 hat TripleLift fünf Jahre in Folge ein Wachstum von mehr als 70 Prozent verzeichnet. TripleLift ist ein Business Insider Hottest AdTech Company, Inc. Magazine 5000, Crain's New York Fast 50 und Deloitte Technology Fast 500. Weitere Informationen darüber, wie TripleLift die Zukunft der Werbung gestaltet, finden Sie untertriplelift.com.Informationen zu Vista Equity PartnersVista ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 73 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2020. Das Unternehmen investiert ausschließlich in Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Organisationen über Private-Equity-, Kredit-, Public-Equity- und Permanent-Capital-Strategien. Dabei verfolgt es einen Ansatz, der die Schaffung von dauerhaftem Marktwert zum Nutzen seines globalen Ökosystems von Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern in den Vordergrund stellt. Die Investitionen von Vista basieren auf einer beträchtlichen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung von technologieorientierten Transaktionen und bewährten, flexiblen Managementtechniken, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista glaubt, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist - ein gesünderer Planet, eine intelligentere Wirtschaft, eine vielfältige und integrative Gemeinschaft und ein breiterer Weg zu Wohlstand. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn @Vista Equity Partners, und auf Twitter @Vista_Equity.