DJ Eni und Zhejiang Energy Group kooperieren bei Gas und LNG

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)--Eni und die chinesische Zhejiang Energy Group Co. wollen im Bereich Gas und Flüssigerdgas in China und international zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterzeichnet, wie der italienische Öl- und Gaskonzern mitteilte. Zusammen wollen beide Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag für Flüssigerdgas (LNG) entwickeln und sich gemeinsam an Gas- oder LNG-Projekten beteiligen. Durch die Zusammenarbeit und den Wechsel von Kohle zu Gas bei der Stromerzeugung wollen beide Unternehmen die Verringerung von Emissionen fördern.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.