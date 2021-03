Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - The Curl Effect® von RevitaLash Advanced® stellt sich vorDer langjährige Marktführer und Pionier in der Kategorie Schönheit und Haargesundheit, RevitaLashCosmetics, gibt den Start seiner allerersten globalen Curl Effect -Kampagne bekannt, einer revolutionären Methode, Ihren Wimpern mit dem preisgekrönten, meistverkauften und weltweit anerkannten RevitaLash® Advanced Wimpernserum der Marke einen natürlichen Schwung zu verleihen.Laut NDP-Marktdaten ist Wimperntusche das am zweithäufigsten gekaufte Augenkosmetikprodukt, und beim Kauf einer Wimperntusche ist "Locken" der am dritthäufigsten gewünschte Hauptnutzen, nach dem ein Verbraucher sucht. RevitaLash Cosmetics verstand die Nachfrage der Verbraucher und wollte einen natürlichen Wimpernschwung ohne zusätzliche Farbe bieten, der nicht nur wasserfest, feuchtigkeitsresistent und pflegeleicht, sondern auch langlebig ist.RevitaLash Advanced wurde mit einer wissenschaftlich fortschrittlichen Technologie formuliert und verfügt über die patentierte Curl Effect-Technologie, die durch den BioPeptin Complex® der Marke bereitgestellt wird. Dieser pflegt und verbessert das Erscheinungsbild der natürlichen Wimpern und lässt sie wunderschön und üppig erscheinen - ganz ohne zusätzliche Farbe."Als Kategorie-Innovatoren im Wimpern-, Augenbrauen- und Haarbereich widmen wir uns kontinuierlich der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios, angefangen bei unserem preisgekrönten, renommierten RevitaLash Advanced", sagt Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics. "Wir sind stolz darauf, zum ersten Mal unsere firmeneigene Curl Effect-Kampagne weltweit einzuführen, die RevitaLash Cosmetics von anderen unterscheidet und unsere Position als Marktführer in der Wimpernkategorie weiter festigt."RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner mit dem patentierten Curl Effect, ist weltweit erhältlich und wird in drei praktischen Größen und Preisen angeboten:3,5 mL kosten 150 US-Dollar, 2,0 mL kosten 98 US-Dollar und 1 mL kosten 55 US-Dollar.Informationen zu RevitaLash CosmeticsRevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 gegründete Sammlung umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen, um der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über etwas zurückzugeben, nicht nur im Oktober. Weitere Informationen: www.revitalash.com. (RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht erhältlich)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1475344/RevitaLash_Cosmetics_Curl_Effect_Before_After.jpgPressekontakt:revitalash@behrmanpr.comOriginal-Content von: RevitaLash Cosmetics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129906/4877795