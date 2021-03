Trendwende nimmt Form an Bei der in der letzten Woche vorgestellten Long-Idee auf Henkel über das Faktor Zertifikat Long auf Henkel WKN VS51JV hat sich eine positive Signallage eingestellt, der Wert konnte über den EMA 200 sowie die Hürde um 95,00 Euro zulegen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine mittelfristige Trendwende sowie erfolgreicher Abschluss der inversen SKS-Formation merklich an, bis zu einem eindeutigen Trendwechsel müssen Bullen allerdings noch nachlegen. An der Idee wird weiter ...

