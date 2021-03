Der Verpackungshersteller Thimm setzt mit der Investition in die Flexodruckmaschine Corruflex am Standort in Sibiu neue Qualitätsstandards. So baut das Unternehmen die Kapazität von hochqualitativem Wellpappen-Direktdruck am osteuropäischen Markt deutlich aus. Gleichzeitig profitieren Kunden von schnelleren Reaktionszeiten in der Verpackungsherstellung. Die Corruflex des deutschen Maschinenherstellers Koenig & Bauer ist aktuell eine der modernsten Flexo-Postprintanlagen. Sie ergänzt seit Anfang 2021 das Portfolio des rumänischen Werks der Thimm Pack'n'Display mit hochqualitativen Post-Printerzeugnissen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...