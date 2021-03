Heute ist der erste Handelstag der italienischen Extrafin im direct market der Wiener Börse. Die Aktien können einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden. Laut eigenen Angaben ist die Extrafin S.p.A., mit Firmensitz in Udine, eine Holding-Gesellschaft deren Haupttätigkeit in der Verwaltung einer Crowdfunding-Plattform besteht, teilt die Wiener Börse mit. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)

