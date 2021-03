DJ Retarus engagiert sich für ein datensouveränes Europa - Day-1 Member bei der europäischen Cloud-Initiative GAIA-X AISBL

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts022/30.03.2021/15:00) - Als Gründungsmitglied der internationalen gemeinnützigen Gesellschaft GAIA-X AISBL (association internationale sans but lucratif) vertritt Retarus http://www.retarus.de in der europäischen Cloud-Initiative GAIA-X ab sofort die Interessen seiner europäischen Kunden in den Bereichen Kommunikation, Datensicherheit und EU-Datenschutzstandards. Ziel des Kommunikationsplattform-Anbieters ist es auch, die Digitalisierung in Europa weiter voranzutreiben und Partnerschaften mit anderen Herstellern und Dienstleistern einzugehen, die sich wie Retarus für Datenschutzstandards engagieren. Retarus beteiligt sich maßgeblich an den Arbeitsgruppen "OWP Interconnection and Network und "Open Work Package Self Description".

Mit dem europäischen Cloud-Projekt GAIA-X soll mittels digitaler Souveränität Europas Unabhängigkeit und Innovationsfähigkeit gesichert werden. Retarus bringt in das Projekt seine jahrzehntelange Expertise in der Modernisierung und Digitalisierung von Business-Kommunikation und Geschäftsprozessen ein, damit eine wettbewerbsfähige europäische Cloud-Technologie entwickelt werden kann, mit der sich Daten sicher und verantwortungsvoll verarbeiten lassen, ohne dass Nutzer in Abhängigkeit von einzelnen Cloud-Anbietern sowie von wirtschaftlichen oder politischen Interessen einzelner Länder geraten.

Als Mitglied der GAIA-X AISBL verpflichtet sich Retarus dazu, die europäischen Werte des erhöhten Datenschutzes, der Transparenz, der Sicherheit und der Achtung der Datenrechte zu wahren. Zudem setzt sich Retarus dafür ein, dass Monopolstellungen der internationalen Tech-Konzerne reduziert und technologische Hürden für kleine und mittelständische Unternehmen, etwa bei der Datenmigration, abgebaut werden.

"Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum 'Privacy Shield' hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, die europäischen Datenschutz-Standards konsequent umzusetzen. Für uns hat die rechtskonforme Verarbeitung der geschäftskritischen Daten unserer Kunden oberste Priorität. Sensiblen Daten gebührt besonderer Schutz, sie müssen jederzeit verfügbar, unangetastet und vertraulich bleiben", sagt Martin Hager, Geschäftsführer und Gründer von Retarus.

"Egal, ob Banking, Healthcare, Industrie oder öffentliche Verwaltung: Retarus-Kunden profitieren seit jeher von unseren flexibel einsetzbaren Cloud-Services, unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Transport von sensiblen Daten und der sicheren und zuverlässigen Datenverarbeitung in unseren Rechenzentren. Wir haben uns die Förderung technischer Innovationen zur Aufgabe gemacht und sind stolz darauf, unsere Expertise in das zukunftsweisende Projekt Gaia-X einzubringen", führt Martin Hager aus.

Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: http:// www.retarus.de

(Ende)

Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Sabrina Hiller Tel.: +49 89 5528 1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210330022 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 09:01 ET (13:01 GMT)