Durch den Beitritt zum Microsoft for Startups Programm stärkt Adresta seine Go-to-Market Strategie und gemeinsame Verkaufsmöglichkeiten.Zürich - Das ETH-Spin-off Adresta erstellt digitale Zwillinge für hochwertige Uhren, um den Markt sicherer zu machen. Durch den Beitritt zum Microsoft for Startups Programm stärkt das Unternehmen seine Go-to-Market Strategie und gemeinsame Verkaufsmöglichkeiten. Adresta verändert die Art und Weise, wie wir Luxusprodukte erleben - angefangen bei Schweizer Uhren. Das in zürcher Startup erstellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...