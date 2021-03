Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern noch hat der Dow Jones den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Heute müssen Anleger wohl erst einmal kleinere Brötchen backen. Der US-Leitindex ist vorbörslich leicht im Minus. Auch für den Technologieindex Nasdaq geht es nach unten. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, PayPal, Palantir, T-Mobile US, BioNTech, Peloton, Gamestop und Carnival. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.