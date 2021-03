LONDON, 30. März 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perfect Moment, der Markenhersteller von Luxusmode und Sportbekleidung, gab heute bekannt, dass er eine Finanzierung durch Brückenkredite in Höhe von 6 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, um sein schnelles Wachstum zu unterstützen und Finanzmittel für die internationale Expansion bereitzustellen, während sich das Unternehmen auf einen Börsengang an der Nasdaq im späteren Verlauf dieses Jahres vorbereitet.

Der Vorstandsvorsitzende Max Gottschalk kommentierte diese Ankündigung mit den Worten: "Der Abschluss dieser Finanzierung ist ein spannender Schritt für Perfect Moment, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, verschiedene attraktive Wachstumschancen zu nutzen. Wir planen, noch in diesem Jahr einen Börsengang an der Nasdaq zu verfolgen, der unseren Zugang zu Kapital erheblich verbessern und unsere Aktionärsbasis erweitern wird."

Negin Yeganegy, CEO von Perfect Moment, kommentierte: "Wir haben ehrgeizige Pläne für Perfect Moment und diese Finanzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Vision wider. Als Marke hat Perfect Moment weltweite Anerkennung für unsere hochwertige, ausgesprochen modische Bekleidung erlangt, auf der wir aufbauen wollen, um eine bekannte, hoch angesehene internationale Modeikone zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass die Schritte, die wir jetzt unternehmen, uns in den kommenden Jahren gut positionieren werden."

Laidlaw Venture Partners fungierte als exklusiver Einführungsmakler bei der Transaktion. Montrose Capital Partners war der Sponsor der Transaktion.

Die Notierung der Aktie von Perfect Moment an der Nasdaq im Zusammenhang mit einem Börsengang steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Nasdaq und der Erfüllung aller anwendbaren Kotierungs- und regulatorischen Anforderungen.

Diese Pressemitteilung erfolgt gemäß und in Übereinstimmung mit Regel 135 des U.S. Securities Act von 1933 in der neuesten Fassung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Perfect Moment wurde 1979 von Thierry Donard, dem französischen Actionsportfilmer und Regisseur, in Chamonix, Frankreich, gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Im Laufe der Jahre hat die Marke Mode mit Funktion kombiniert und mit der Welt des Berg- und Seesports verbunden. Die Oberbekleidungskollektionen von Perfect Moment vereinen die extremen Anforderungen der Natur mit denen des Stadtlebens. Perfect Moment produziert und vertreibt Kollektionen von Bekleidung und Accessoires unter der Marke Perfect Moment über ihren Online-Shop und in exklusiven internationalen Kaufhäusern und Mehrmarken-Outlets. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.perfectmoment.com.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf die Überzeugungen des Managements über die finanzielle Lage, die Ergebnisse des Geschäfts und das Geschäft von Perfect Moment darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Perfect Moment und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die erwartete Verwendung von Erlösen für die Brückenfinanzierung, erwartete operative Verbesserungen, erwartete Investitionen und Produktangebote, den voraussichtlichen Zeitpunkt und die Genehmigung eines Börsengangs, die erwartete Verwendung von Erlösen aus einem Börsengang und andere strategische Optionen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern wie "sagt voraus", "beabsichtigt", "erwartet", "erhofft", "zielt ab", "schätzt", "wird" und Wörtern von ähnlicher Bedeutung begleitet, die die Unsicherheit zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse vermitteln. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht historischer Natur sind, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden. Perfect Moment übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen angesichts von Revisionen oder Änderungen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

www.perfectmoment.com

