Der Goldpreis befindert sich seit August 2020 im Rückwärtsgang. Seither steigen in den USA die Zinsen, da Anleger beginnen, sich stärker auf die Zeit nach der Pandemie zu konzentrieren. Bodenbildungen oder Versuche, die obere Trendwende abzuwenden, scheiterten. Jetzt sinkt Gold. Worauf es nun ankommt und welche Faktoren den Goldpreis belasten erfahren Sie in diesem Artikel. Belastungsfaktor Nummer 1: Steigende Zinsen Die Zinsen in den USA befinden sich im Aufwärtstrend. Seit August vergangenen Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...