Hamburg (ots) - Der Verwaltungsrat des NDR hat einer Anpassung der Gehalts- und Honorartarifverträge zum 1. April 2021 zugestimmt. Demnach steigen die Gehälter der Festangestellten und die Mindestvergütungen für freie Mitarbeiter*innen zum 1. April 2021 um 1,225 Prozent statt der ursprünglich vereinbarten 2,45 Prozent. Die Anhebung der Ausbildungsvergütung erfolgt wie vorgesehen um 50 Euro.Nachdem die Anpassung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021 ausgeblieben war, hatte der NDR von seinem für diesen Fall vereinbarten Sonderkündigungsrecht der Honorar- und Gehaltsanpassung in Höhe von 2,45 Prozent zum 1. April 2021 Gebrauch gemacht. In Anerkennung der besonderen Leistungen der NDR Mitarbeitenden in der Corona-Pandemie hatte Intendant Joachim Knuth eine Steigerung der Gehälter um 1,225 Prozent vorgeschlagen. Diese Anhebung wurde in den anschließenden Tarifverhandlungen für die Gehälter und auch für die Mindestvergütungen frei Mitarbeitender vereinbart.Dem hat der Verwaltungsrat im Umlaufverfahren nach seiner regulären Sitzung am Freitag, 19. März, nun zugestimmt. Im Herbst 2021 sollen weitere Verhandlungen über eine ggf. zusätzliche Anhebung aufgenommen werden, unter Berücksichtigung der finanziellen Lage des NDR. Das Volumen dieser zweiten Anhebungen ist auf 1,225 Prozent begrenzt worden.Die Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeitende, die außertariflich bezahlt werden, verzichten auf eine Gehaltserhöhung.Heide Thieme und Nadine Walde neue Doppelspitze Hauptabteilung Personal. Christoph Prössl ARD-Hörfunk-Korrespondent und Studioleiter in LondonHeide Thieme (48) und Nadine Walde (46) übernehmen als Doppelspitze die Leitung der Hauptabteilung Personal. Sie treten damit die Nachfolge von Andreas Damm an, der Ende April in den Ruhestand geht.NDR Hörfunk-Journalist Christoph Prössl (48) wird neuer ARD-Korrespondent in London. Der NDR Verwaltungsrat stimmte einem entsprechenden Personalvorschlag von NDR Intendant Joachim Knuth zu. Prössl tritt zum 1. Mai die Nachfolge von Christoph Heinzle an.Heide Thieme (48) ist in Lengerich (Westfalen) geboren. Nach ihrem Studium der Soziologie und Literaturwissenschaft an der Universität Osnabrück war sie Persönliche Referentin des Intendanten von Radio Bremen. 2006 bis 2014 arbeitete sie selbstständig als Coach, Trainerin und Change Managerin. 2011 wurde sie Referentin in der Abteilung Personal- und Führungskräfteentwicklung und übernahm 2014 die Leitung der Abteilung in Doppelspitze.Nadine Walde (46) ist in Cottbus geboren. Nach einer Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten studierte sie an der Fachhochschule Nordostniedersachsen im Fachbereich Wirtschaftsrecht. Sie war Personalreferentin bei der Marseille Kliniken AG, der Bauer Media Group und seit 2014 Senior-Human Resources-Managerin bei der ZEIT Verlagsgruppe in Hamburg.Christoph Prössl (48) wurde in Köln geboren und wuchs in Luxemburg auf. Nach dem Studium der Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg und Berlin absolvierte er ein Volontariat an der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf. Er arbeitet als Redakteur im Ressort Politik des "Handelsblatts". Von 2002 bis 2008 war er freier Mitarbeiter und Redakteur in der Wirtschaftsredaktion von NDR Info. 2009 bis 2013 arbeitete er als ARD Korrespondent im NDR/WDR Hörfunkstudio in Brüssel. Nach einer Station als Referent des NDR Hörfunkdirektors war er von 2014 bis 2019 Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Seit Juli 2019 ist Christoph Prössl Redakteur im Reporterpool bei NDR Info.Hinweis: Pressefotos unter www.ARD-Foto.de